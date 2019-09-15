İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantı salonuna gelmesi Toplantıdan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:45 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert cevap KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz Çavuşoğlu, filistin dışişleri bakanı riad malki ile görüştü Son Dakika: CHP, Aylin Nazlıaka'nın af talebini kabul etti