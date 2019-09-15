Son Dakika Haberleri: İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı
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İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantı salonuna gelmesi Toplantıdan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantı salonuna gelmesi

Toplantıdan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:45 Kaynak: AA
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