İİT, fanatik Yahudilerin Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmasını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da Kur'an-ı Kerim nüshalarının fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından çöpe atılıp yakılmasını şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, radikal Yahudilerin, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bu eylem, Müslümanları tahrik eden, inançlarına yönelik bir saldırıdır. Aynı zamanda insan hakları değerleri ve ilkeleri çiğnenmiştir. Bu saldırılar, dünyada nefreti, radikalizmi ve şiddeti beslemektedir." denildi.

Dinlerin ve kutsal değerlerin aşağılanmasının suç sayılması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu gibi ırkçılık olguları ile din ve inançlar üzerinden nefreti körükleyen eylemlerle mücadele edilmesi, ilgili uluslararası kararlara ve sözleşmelere uyulması çağrısında bulunuldu.

Sukot Bayramı dolayısıyla El Halil kentinin Eski Şehir bölgesindeki Kaytun Camisi'nin dibinde çadır kuran Yahudi yerleşimciler, bazı Kur'an-ı Kerim nüshalarını parçalayarak çöpe atmış ve yakmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu El Halil kenti 1997'de İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan bir anlaşmayla H1 ve H2 olarak iki bölüme ayrılmıştı. Filistin yönetimi H1'in sivil yönetimi ve güvenliğini devralmıştı. İsrail ordusu da 500'den fazla Yahudi yerleşimci, 35 bin kadar Filistinlinin yaşadığı H2 bölgesinin güvenliğini üstlenmişti. El Halil'deki Filistinli nüfusun yoğunlukta olduğu Eski Şehir, H2 bölgesinde kalmıştı.

El Halil'de yaşayan Filistinliler sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetine maruz kalıyor. İsrail ordusu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.