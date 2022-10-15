İİT, Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı Cezayir Bildirisi'nden memnun - Son Dakika
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İİT, Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı Cezayir Bildirisi'nden memnun

15.10.2022 21:10
İİT, Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı Cezayir Bildirisi'nden memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ile Arap Parlamentosu, Filistinli grupların üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni imzalamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ile Arap Parlamentosu, Filistinli grupların üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni imzalamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

İİT açıklamasında bildirinin Filistin halkının bölünmüşlüğünü sona erdirme ve ulusal birliğin yeniden sağlanması yolunda önemli bir adım olduğu belirtilerek, Cezayir'e çabalarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, "İİT, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü çerçevesinde, Filistin ulusal birliğinin sağlanmasına katkıda bulunan tüm çabaları destekliyor." ifadelerine yer verildi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bildirinin Filistinlilere ulaşmanın sağlanması yolunda önemli bir gelişme olduğu ifade edilerek, bildirinin imzalanmasında Cezayir'in oynadığı rolden övgüyle söz edildi.

Filistinli grupların üzerine anlaşmaya vardığı bildirinin uygulanmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, Filistin'deki tüm grupların bölünmüşlüğü sona erdirip imzalanan bildirinin hayata geçirilmesi için çalışmaya çağrıldı.

Arap Parlamentosu açıklamasında da bildirinin olumlu ve önemli bir adım olduğu ifade edilerek, Cezayir'in Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün son bulması için gösterdiği çaba takdir edildi, Filistin'de birliğin sağlanmasının İsrail'in planlarını devre dışı bırakacağına işaret edildi.

Cezayir Bildirisi

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin diyalog görüşmeleri 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı. Filistinli gruplar, 13 Ekim'de üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni törenle imzalamıştı.

Törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katılmıştı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanıyor.

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Katar, Cezayir'de Filistinli gruplar arasında sağlanan uzlaşıdan memnun Katar, Cezayir'de Filistinli gruplar arasında sağlanan uzlaşıdan memnun Filistinli gruplar, üzerinde uzlaştıkları 'Cezayir Bildirisi'ni imzaladı Filistinli gruplar, üzerinde uzlaştıkları 'Cezayir Bildirisi'ni imzaladı
Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT, Filistinli grupların üzerinde uzlaştığı Cezayir Bildirisi'nden memnun - Son Dakika

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