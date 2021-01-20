İİT Genel Sekreteri Useymin, Afganistan Dışişleri Bakanı'yla uzlaşı ve barışı görüştü - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile Afganistan'da kapsamlı uzlaşı sürecini ve kalıcı barışla ilgili gelişmeleri ele aldı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Useymin, Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, Afganistan'da barış sürecindeki gelişmeler ve İİT'nin ülkeye sağladığı çeşitli destekler değerlendirildi.

Görüşme sırasında konuşan Useymin, İİT'nin Afganistan halkına ulusal mutabakat çerçevesinde kapsamlı bir uzlaşı, kalıcı barış, istikrar ve kalkınma sağlamasına yardımcı olma konusundaki kararlı tutumunu yeniledi.

Bakan Atmar da İİT'nin Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanması ve kalkınma projelerinin desteklenmesindeki rolünü takdir etti.

Taliban'la barış süreci

ABD'nin Taliban'la 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasına varmasının ardından Afganlar arası süreç başladı.

Eylül 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da müzakere masasına oturan Kabil yönetimi ile Taliban, ilk olarak usul ve ilkeleri ele aldı. Taliban, müzakerelerde çıkacak sorunlarla ilgili Hanbeli fıkhının esas alınmasını isterken Kabil yönetimi ülkede bu fıkha mensup olmayan kesimler bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti. ABD'nin ara buluculuğu ve tarafların esneklik göstermesiyle uzlaşı sağlandı.

Doha'da 7 Ocak'ta bir araya gelen tarafların ikinci tur görüşme gündemini ise "içerikli müzakereler" oluşturuyor. Buna göre Afgan yönetimi ve Taliban, müzakerelerin konu başlıkları ve önceliklerine karar verecek.

Afgan yönetimi, önceliğin ateşkesin sağlanması ve Taliban'ın eylemlerini durdurması şeklinde belirlenmesinde ısrar ediyor. Taliban ise kendisinin de temsil edileceği bir geçiş yönetimi oluşturulmasına öncelik verilmesini istiyor.

Afgan yönetimi ayrıca Taliban'ın ABD ile 29 Şubat 2020'de yaptığı anlaşmanın Doha müzakerelerinde temel referans belge şeklinde tanınması talebinde direniyor. ABD'yle yapılan anlaşmaya kendisinin taraf olmadığını yineleyen Kabil yönetimi, Taliban'ı tanıyan ve ABD askerlerinin çekilmesini karara bağlayan söz konusu anlaşmanın elini zayıflattığını düşünüyor.