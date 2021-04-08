İİT Genel Sekreteri Useymin: "Azerbaycan'ın zaferi tüm Müslüman devletlerin zaferidir" - Son Dakika

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin tüm Müslüman devletlerinin zaferi olduğunu söyledi.

Useymin, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Görüşme sonrasında Useymin ve Bayramov, ortak basın toplantısı düzenlendi.

Useymin, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Azerbaycan halkı ve devletini kutladı.

Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale son verdiğini ve kendine ait toprakları geri aldığını vurgulayan Useymin, "Bu kabus bitti. Fakat bu daha hikayenin yarısı. Şimdi o bölgelerin imarı gerekiyor. Bu zafer sadece Azerbaycan'ın değil tüm Müslüman devletlerinin, İİT'nin zaferdir. Çok büyük bir zafer elde etti Azerbaycan. Burada tarih yazıldı." ifadesini kullandı.

Useymin, şimdi işgalden kurtarılan bölgelerde imar çalışmalarının başladığını belirterek, "Camileri yıkmışlar. İnsanların secde ettiği yerleri yıkmak doğru değil. Bu mirasın korunması için destek vereceğiz. İİT Azerbaycan'ın tüm çabalarını destekliyor. İİT sizin arkanızdadır." dedi.

İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden yapımı için büyük mali kaynaklar gerektiğini kaydeden Useymin, İslam Kalkınma Bankasının da bu konuda katkı sunabileceğini söyledi.

"Ermenistan mayın haritalarını vermiyor"

Bayramov, İİT Karabağ sorununun ilk günlerinden itibaren her zaman Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini ifade etti.

Karabağ'daki 44 günlük savaşda da İİT'inin kararlı tutumunu ve desteğini sürdürdüğünü hatırlatan Bayramov, bu nedenle İİT Genel Sekreterine teşekkür etti.

Bayramov, savaş sonrasında bölgede kalkınmaya yönelik bir ortam oluştuğunu belirterek, "Göçmenlerin yurtlarına dönmeleri için devlet tarafından sistematik adımlar atılıyor. Karşı taraftan ise uzlaşmadan uzak açıklamalar ve adımlar müşahede ediyoruz. Ermenistan 30 yıl boyunca işgal altında tuttuğu tüm bölgelere mayın döşedi. Bugün de mayın haritalarını vermeyerek uzun yıllar boyunca işlediği savaş suçlarını sürdürüyor." dedi.

Aliyev'den Useymin'e "Dostluk Nişanı"

Useymin, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Aliyev, görüşme sonrasında Useymin'e "Dostluk Nişanı" takdim etti.