İit Genel Sekreteri Useymin: "Bütün Liderlere Şunu Söylememiz Lazım; Bu Terörün Dili, Dini, Irkı...

İİT Genel Sekreteri Useymin: "Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir.

İİT Genel Sekreteri Useymin: "Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir. Biz dillerimizi yumuşatmazsak, Müslümanlara karşı nefret söylemini engellemezsek bu tür saldırılar devam edecektir."

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