Son Dakika Haberleri: İit Genel Sekreteri Useymin: "Bütün Liderlere Şunu Söylememiz Lazım; Bu Terörün Dili, Dini, Irkı...

İit Genel Sekreteri Useymin: "Bütün Liderlere Şunu Söylememiz Lazım; Bu Terörün Dili, Dini, Irkı...

42 dakika önce

İİT Genel Sekreteri Useymin: "Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir.

İit Genel Sekreteri Useymin:
İİT Genel Sekreteri Useymin: "Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir. Biz dillerimizi yumuşatmazsak, Müslümanlara karşı nefret söylemini engellemezsek bu tür saldırılar devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:42 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İit Genel Sekreteri Useymin: "Bütün Liderlere Şunu Söylememiz Lazım; Bu Terörün Dili, Dini, Irkı...
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