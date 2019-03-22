İit Genel Sekreteri Useymin: "Bütün Liderlere Şunu Söylememiz Lazım; Bu Terörün Dili, Dini, Irkı...
42 dakika önce
İİT Genel Sekreteri Useymin: "Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir.
İİT Genel Sekreteri Useymin: "Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir. Biz dillerimizi yumuşatmazsak, Müslümanlara karşı nefret söylemini engellemezsek bu tür saldırılar devam edecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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