İİT Haber Ajansları Birliğinden

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Haber Ajansları Birliği (UNA), "medyanın modern teknoloji karşısında karşılaştığı zorluklarla mücadele" çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün başlayan UNA Olağanüstü Yürütme Kurulu Toplantısı bugün de devam etti.

Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki eş-Şebane'nin başkanlık ettiği toplantıda, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin adına Başdanışmanı Abdullah bin Musa et-Tayir bir konuşma yaptı.

Yaklaşık 2 sene önce Uluslararası İslami Haber Ajansı'nın (IINA) isminin Haber Ajansları Birliği (UNA) olarak değiştirildiğini hatırlatan Tayir, ajansın tarihsel bağlamında bilgi akışının dengelenmesi konusunda gerekli yeterliliğe sahip olduğunu ancak yeni teknolojilerin devreye girmesiyle bu aşamanın bir gereksinimi olarak birliğe çevrilmesine karar verildiğini aktardı.

Dünya genelinde yaklaşık 4,5 milyar insanın cep telefonu üzerinden internet kullandığına işaret eden Tayir, neredeyse bu kadar kişinin de sosyal paylaşım sitelerini ziyaret ettiğini kaydetti.

Tayir ayrıca, medya alanında modern teknolojinin kullanımı iyileştirilirse dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ına ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Toplantıya Anadolu Ajansı da katılıyor

Cidde'deki İİT Genel Sekreterlik binasında dün başlayan UNA Olağanüstü Yürütme Kurulu Toplantısında Anadolu Ajansından Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan ile Arapça Haberler Editörü Hasan Mekki'nin bulunduğu bir heyet de yer alıyor.

İİT Genel Merkezi'nde 15 Eylül 2017'de düzenlenen toplantıda, Uluslararası İslami Haber Ajansının (IINA), "İİT Üye Ülkeleri Haber Ajansları Birliği"ne (UNA) dönüştürülmesi kararı alınmıştı.

IINA, 1972'de Cidde'de düzenlenen İİT 3. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kurulmuştu.