İİT heyetinden Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği Bhasan Char Adası'na ziyaret - Son Dakika

İİT heyetinden Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği Bhasan Char Adası'na ziyaret

02.03.2021 16:03
İİT heyetinden Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği Bhasan Char Adası'na ziyaret, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanları (Rohingya) yerleştirdiği Bhasan Char Adası'nı ziyaret etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanları (Rohingya) yerleştirdiği Bhasan Char Adası'nı ziyaret etti.

İİT Siyasi İlişkiler Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Yusuf El Dobeay başkanlığındaki heyet, Bangladeş'in uluslararası tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanları yerleştirmeyi sürdürdüğü Ada'da 28 Şubat'ta incelemelerde bulundu.

Heyet burada Arakanlı Müslümanların koşullarını gözlemledi.

Dışişleri Bakanı ile görüştüler

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen dün akşam başkent Dakka'da 5 kişilik İİT heyetini kabul etti.

Bakan Momen heyetten, ülkedeki Arakanlı Müslümanların Myanmar'a iadelerinin başlamasına yardımcı olmalarını istedi.

Dışişlerinden ???Sorumlu Devlet Bakanı ???Muhammed Shahriar Alam'ın da heyeti Arakanlı Müslümanların güncel durumuyla ilgili bilgilendirdi.

Büyükelçi El Dobeay, Bakan Momen'in talebine karşılık atılacak herhangi bir adımla ilgili uluslararası uzlaşının önemine dikkati çekti. Arakanlı Müslümanların haklarıyla ve onurlu şekilde ülkelerine iadelerinin barışçıl ve sürdürülebilir olması gerektiğini söyleyen El Dobeay, Myanmar'a da konuyla ilgili "ilerleme" çağrısında bulundu.

Bangladeş hükümeti tarafından şu ana kadar yaklaşık 10 bin kişinin Ada'ya götürüldüğü biliniyor.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip olduğu söylenen Bhasan Char'a taşınmaya başlaması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afetler ve kazalar nedeniyle Bhasan Char'da yaşam oldukça zorlaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, "Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na bağımsız bir BM değerlendirmesi olmadan yerleştirildiği" yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina da tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilmesine devam edileceğini duyurmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İnsan Hakları, Bangladeş, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İİT heyetinden Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği Bhasan Char Adası'na ziyaret - Son Dakika


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