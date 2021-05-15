Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek açık katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, Türkiye'nin Filistin makamları ve İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile istişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs'ta dışişleri bakanları düzeyinde açık katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın video konferans formatında düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımların istişare edileceği aktarıldı.