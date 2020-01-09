İİT ile Teröre Karşı İslam İttifakı, "terörle mücadele" anlaşması imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İİT ile Teröre Karşı İslam İttifakı, 'terörle mücadele' anlaşması imzaladı - Son Dakika

İİT ile Teröre Karşı İslam İttifakı, "terörle mücadele" anlaşması imzaladı

13 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Teröre Karşı İslam İttifakı arasında, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için terörle mücadelede iş birliği anlaşması imzalandı.

İİT ile Teröre Karşı İslam İttifakı,

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Teröre Karşı İslam İttifakı arasında, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için terörle mücadelede iş birliği anlaşması imzalandı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşma, taraflar arasında iş birliğini artırmayı, uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanması ile terörle mücadele çabalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.

Teröre Karşı İslam İttifakı; Suudi Arabistan öncülüğünde, İslam ülkelerini tehdit eden "tüm terörist gruplarla mücadele" etmek amacıyla Aralık 2015'te kurulmuştu. İttifakın 41 üyesi bulunuyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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