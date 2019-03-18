İit Kadın Danışma Konseyi'nden Yeni Zelanda'ya Dayanışma Mektubu

İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Kadın Danışma Konseyi üyeleri, Yeni Zelanda
Başbakanı Jacinda Ardern'a mektup göndererek Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı ve Yeni Zelanda Müslüman toplumuyla dayanışma mesajını iletti.
Başkanlığını Dr. Esra Albayrak
'ın yaptığı konseyin üyelerinin imzasıyla gönderilen mektupta, "İİT Kadın Danışma Konseyi üyesi olan bizler, Yeni Zelanda'daki Christchurch'teki Nur ve Linwood camilerinde cuma namazı sırasında masum Müslümanlara yönelik yapılan acımasız ve korkunç terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Mektupta, cani terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralılara destek ve dayanışma mesajı verildi.
Bu dehşet verici saldırının ortak insanlığa karşı yapıldığı vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:
"Bu korkunç cinayetler, izole bir bireyin eylemleri değildir. Bunlar yıllarca göz ardı edilen ve beslenen nefret, bağnazlık ve İslamofobi ortamından gelmektedir. Terörizmin dini yoktur ve günümüzde, hoşgörüsüzlük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam'a karşı nefret aleyhine harekete geçme ihtiyacı her zamankinden daha baskındır. Bu zor zamanda, mağdurların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Mektupta, Başbakan Ardern'in bu zor durumda gösterdiği güçlü liderliğe vurgu yapılarak, "Bölmek yerine birleştirmeyi hedefleyen rehberliğiniz çerçevesinde, takip eden sürecin adaletle gerçekleştirileceği ve sonuçlandırılacağına dair umut ve güvenimizi ifade ediyoruz." denildi.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.