İİT, Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil hukuki ve siyasi önlemler alınması çağrısında bulundu - Son Dakika

İİT, Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil hukuki ve siyasi önlemler alınması çağrısında bulundu

11.05.2021 21:15
İİT, Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil hukuki ve siyasi önlemler alınması çağrısında bulundu, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil siyasi ve hukuki önlemler alınmasını istedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil siyasi ve hukuki önlemler alınmasını istedi.

İİT Daimi Temsilciler Komitesi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik ihlalleri ve hukuksuzluklarını görüşmek üzere telekonferans aracılığıyla olağanüstü toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada sözlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İsrail'in özellikle Mescid-i Aksa'ya ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarına karşı koymak için Kudüs'te nöbet tutan Filistinlilerin direnişi ve kararlılığından övgüyle söz etti.

Filistin ve Kudüs İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Semir Bekir Ziyab, Genel Sekreter Useymin adına yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan ve 1967'den beri işgal edilen Kudüs'ün konumuna vurgu yaptı.

Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada gerekli pratik adımların atılması ve acil siyasi ve yasal önlemlerin alınması çağrısında bulunan Ziyab, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Nijer'in Riyad Büyükelçisi ve komitenin daimi temsilcisi Ebubekir Hasan Dan Sokoto da İİT olarak basit kınamaların aşılması gerektiğini söyledi.

Sokoto, İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı icraatlara karşı konulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şehit olmuş, 152 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail, Gazze, Kudüs, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İİT, Kudüs'ü desteklemek için uluslararası arenada acil hukuki ve siyasi önlemler alınması çağrısında bulundu - Son Dakika


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