Son Dakika Haberleri: İit Mısır'daki İntihar Saldırısını Kınadı

İit Mısır'daki İntihar Saldırısını Kınadı

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mısır'ın başkenti Kahire'de dün düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

İit Mısır'daki İntihar Saldırısını Kınadı, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mısır'ın başkenti Kahire'de dün düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Kahire'de düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirtilerek, terörle mücadele noktasında Mısır ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Bu tür saldırıların Mısır'ın gücünü ve ülke güvenliği ile istikrarını hedef alan örgütleri yok etme konusundaki kararlılığını artıracağını vurgulayan Useymin, saldırıda ölenlerin ailelerine ve Mısır hükümetine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kahire'deki El-Ezher Camisi'nin hemen arkasında yer alan Derb el-Ahmar (Batıniye) bölgesinde dün akşam düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:16 Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel
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