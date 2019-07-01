Son Dakika Haberleri: İİT'nin Rusya ziyaretinde gündem Filistin
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İİT'nin Rusya ziyaretinde gündem Filistin

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri yarın Rusya ziyaretine çıkmaya hazırlanırken, Filistin konusunun en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

İİT'nin Rusya ziyaretinde gündem Filistin, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri yarın Rusya ziyaretine çıkmaya hazırlanırken, Filistin konusunun en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin'in Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşmesinin ardından ikilinin basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Açıklamada, ziyaretin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmezken, Rusya ile birçok konuda iş birliğinin, özellikle Filistin meselesinin konuşulacağı ifade edildi.
İİT'nin ziyareti, Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail-Filistin meselesi için düzenlenen ekonomi çalıştayı sonrasında yapılıyor.
Birleşmiş Milletler'den sonra dünyadaki en büyük uluslararası teşkilat olan İİT'de Rusya gözlemci statüsünde bulunuyor.
"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon
ABD öncülüğünde ve Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve 26 Haziran'da sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.
Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:28 Kaynak: AA
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