Son Dakika Haberleri: İİT Sri Lanka'da artan İslam karşıtı söylemlerden endişeli
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İİT Sri Lanka'da artan İslam karşıtı söylemlerden endişeli

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan İslam karşıtı söylemlerin artmasının endişe verici olduğunu belirterek, yetkililere ülkedeki Müslümanların korunması çağrısında bulundu.

İİT Sri Lanka'da artan İslam karşıtı söylemlerden endişeli, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sri Lanka'da Müslümanları hedef alan İslam karşıtı söylemlerin artmasının endişe verici olduğunu belirterek, yetkililere ülkedeki Müslümanların korunması çağrısında bulundu.
İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka'daki yetkililere, bu ülkede yaşayan Müslüman toplumun güvenliğinin sağlanması, nefret ve hoşgörüsüzlük söylemlerine karşı durulması çağrısını yineliyoruz." denildi.
Sri Lanka'daki Müslümanların durumunun yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, ülkedeki bazı grupların Müslümanları hedef alan nefret ve düşmanlık içeren söylemlerinin endişe verici olduğu ifade edildi.
İİT'nin terör ve aşırılığın her türüne karşı olduğu yinelenirken, Sri Lanka'daki tüm siyasi liderlerden, farklı toplumlar arasında barış ve diyaloğu güçlendirerek, ırk ve dine dayalı bir ötekileştirilmenin önüne geçilmesi istendi.
Sri Lanka 21 Nisan'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırıları sonrası, Müslümanları hedef alan bir dizi saldırıya sahne oluyor.
Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği 21 Nisan saldırılarının ardından yetkililer ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmiş, sosyal paylaşım platformlarına geçici engel getirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:54 Kaynak: AA
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