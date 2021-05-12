İİT Temsilciler Komitesi, İsrail'e karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı - Son Dakika

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin girişimiyle 11 Mayıs'ta Cidde'de toplanan İİT Temsilciler Komitesi, 5 konuda mutabık kaldı. İsrail saldırganlığını kınayan komite, uluslararası topluma Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısını yaptı.

BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edilirken uluslararası topluma da harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail yargısının Filistin'le ilgili aldığı tüm kararları da geçersiz ilan eden komite, toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda da mutabık kaldı. Türkiye, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Kurulu'nun en yakın sürede toplanması ile BM Genel Kuruluna acil toplantı çağrısında bulunma önerisi getirdi. Bir diğer öneri ise Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil bir koruma mekanizmasının kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubunun harekete geçmesi oldu.