Son Dakika Haberleri: İit Ülkelerinde Sokak Çocuklarının Durumu Semineri

İit Ülkelerinde Sokak Çocuklarının Durumu Semineri

1 saat önce

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinde sokakta yaşayan çocuklar hakkında seminer düzenledi.

İit Ülkelerinde Sokak Çocuklarının Durumu Semineri, System.String[]
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinde sokakta yaşayan çocuklar hakkında seminer düzenledi.

Ankara'da düzenlenen seminerde, "İİT Ülkelerinde Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Sokakta Çalışan Çocukların Durumsal Analizi" başlıklı son SESRIC çalışmasının sonuçları değerlendirildi.

Seminerde, SESRIC araştırmacısı Kaan Namlı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sosyal Politikalar Görevlisi Dilek Karagöz ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Nevfel Boz konuşma yaptı.

Sokak çocuklarıyla ilgili uygulanabilir ve etkili politikalar geliştirmekte karşılaşılan başlıca zorlukları ele alan konuşmacılar, İİT ülkelerinde sokak çocuklarının korunması, gıda temini ve eğitimi alanlarındaki mevcut duruma ilişkin bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Ankara, İslam İşbirliği Teşkilatı, Güncel
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