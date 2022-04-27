İİT ülkelerinin Brüksel'deki büyükelçilerini Türkiye bir araya getirdi - Son Dakika
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İİT ülkelerinin Brüksel'deki büyükelçilerini Türkiye bir araya getirdi

27.04.2022 00:31
İİT ülkelerinin Brüksel'deki büyükelçilerini Türkiye bir araya getirdi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Brüksel'deki büyükelçileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın verdiği iftar davetinde bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin Brüksel'deki büyükelçileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın verdiği iftar davetinde bir araya geldi.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) desteğiyle düzenlediği iftar davetine İİT ülkelerinin büyükelçilerinin yanı sıra Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, AB kurumlarının yetkilileri, bazı düşünce kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gazeteciler ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Bozay, burada yaptığı konuşmada Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır ramazan aylarında bir araya gelme fırsatı bulamadıklarını hatırlattı.

Brüksel'de, Türk büyükelçi olarak iki yıl aradan sonra Müslüman ülkelerin büyükelçilerini bir araya getirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Bozay, ramazan ayının ve yaklaşan bayramın herkese iyilikler ve güzellik getirmesi dileğinde bulundu.

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Avrupa Birliği, Büyükelçi, Brüksel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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