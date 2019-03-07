İit ve AB İsrail Yerleşim Birimlerinin Genişlemesini Görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Avrupa Birliği (AB) işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleşen İsrail yerleşim birimlerinin genişlemesini görüştü.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Avrupa Birliği (AB) işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleşen İsrail yerleşim birimlerinin genişlemesini görüştü.



İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Parlamentosu'nun Brüksel'deki merkezinde dün "Doğu Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim birimlerinin genişlemesi" konulu bir sempozyum düzenlendi.



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ile Avrupa Parlamentosu'na üye devletlerin temsilcilerinin katıldığı sempozyumda, İİT, AB'yi, "ilgili BM kararlarına ve Arap Barış Girişimi'ne dayanarak, çok taraflı gözetim altında barış sürecinin başlatılmasında etkin bir rol üstlenmeye çağırdı.



Filistin'in tanınması ve BM'ye tam üyelik



İİT, AB ülkelerinin Filistin devletini tanımasının ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin desteklenmesinin iki devletli çözüm ile bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını vurguladı.



Teşkilatın, Filistin ve Kudüs Direktörü Büyükelçi Ali Gutali de, İsrail'in yerleşim birimlerinin genişletilmesinin yasa dışı ve iki devletli çözümün önündeki başlıca engel olduğunu söyledi.



İsrailli "Şimdi Barış" hareketinin verilerine göre, Batı Şeria'da 132 yerleşim biriminde 630 binde fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.



Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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