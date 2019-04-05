Son Dakika Haberleri: İit ve Arap Birliği'nden Libya Uyarısı

İit ve Arap Birliği'nden Libya Uyarısı

11 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Libya'daki tarafları silahlı çatışma konusunda uyararak, siyasi çözüme bağlı kalınması çağrısında bulundu.

İit ve Arap Birliği'nden Libya Uyarısı, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Libya'daki tarafları silahlı çatışma konusunda uyararak, siyasi çözüme bağlı kalınması çağrısında bulundu.

İİT ve Arap Birliği Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarının ardından ayrı ayrı yazılı açıklamalarda bulundu.

Libya'daki askeri gerginlikten duyulan endişeye vurgu yapan İİT, taraflara sakin olma, ülkeyi kaosa sürükleyecek askeri çatışma ve operasyonlara girmeme konusunda uyarı yaptı.

Arap Birliği ise taraflardan, ülkenin güneyinde başlayan askeri hareketliliğin ardından artan gerginliği hafifletmesini ve Libya'da tek çare olan siyasi çözüme bağlı kalınmasını istedi.

İİT ve Arap Birliği söz konusu açıklamalarında, Libya'nın içine düştüğü krizden çıkabilmesi için "diyalog prensibinin ön planda tutma çağrısı" öne çıktı.

Hafter dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamış, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyon düzenlemesi için görevlendirmişti.

- Hafter'in zamanlaması dikkat çekiyor

Hafter'in Trablus açıklamasının zamanlamasının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya ziyareti esnasında yapması dikkat çekiyor.

Guterres, iki günlük Mısır temaslarının ardından 14-16 Nisan tarihlerinde bu ülkede gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansı öncesinde Mısır'dan Libya'ya geçmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:35 Kaynak: AA

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