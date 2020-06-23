İİT ve Mısır, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

İİT ve Mısır, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Mısır, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki bazı noktalara düzenlediği saldırıları kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Mısır, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki bazı noktalara düzenlediği saldırıları kınadı.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'daki kentleri ve sivilleri balistik füze ve patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ise "Husilere para ve silah desteği sağlayanların da bu terör saldırılarının sorumluları arasında yer aldığını" belirtti.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını hedef alan her türlü girişime karşı Riyad'ın yanında olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin dün akşam "patlayıcı yüklü" 8 İHA'yla sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığını belirtmişti.

Koalisyon güçlerinin söz konusu İHA'ları düşürdüğünü aktaran Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran ve Cizan bölgelerine fırlattığı 3 balistik füze ile başkent Riyad'a gönderdiği bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Husiler'den "Riyad'ı hedef aldık" açıklaması

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'ın çok sayıda balistik füze ve silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef alındığını ileri sürmüştü.

Seri, Riyad'da Savunma Bakanlığı dahil bazı askeri merkez ve karargahların Zülfikar füzesi ve Samad-3 isimli SİHA'larla vurulduğunu savunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İİT ve Mısır, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 23:49 Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 08:58 İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu 07:58 Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 02:11:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İİT ve Mısır, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]