Son Dakika Haberleri: İit ve Umman Sultanlığı Mısır'daki Terör Saldırısını Kınadı

İit ve Umman Sultanlığı Mısır'daki Terör Saldırısını Kınadı

25 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Umman, Mısır'ın Kuzey Sina'daki güvenlik noktasına dün gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.

İit ve Umman Sultanlığı Mısır'daki Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Umman, Mısır'ın Kuzey Sina'daki güvenlik noktasına dün gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın terörle mücadelesinde Mısır'a destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, İTT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in, Mısır'da dün düzenlenen terör saldırısını kınayarak, ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı dilediği belirtildi.

Öte yandan Umman da saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve Umman'ın terörle mücadelesinde Mısır'ın yanında ver aldığının altı çizildi.

Mısır'ın Kuzey Sina'daki bir güvenlik noktasına dün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i subay 15 askerin öldüğü veya yaralandığı açıklanmış, ancak askerlerden kaçının öldüğü konusunda ayrıntı verilmemişti.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Kuzey Sina sınırları içinde yer alan özellikle Refah ve Ariş kentleri, zaman zaman silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:44 Kaynak: AA

Sina, Mısır, Güncel
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