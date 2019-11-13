Son Dakika Haberleri: IJF Başkanı Vizer'den Bilal Erdoğan'a ziyaret
Son Dakika Spor IJF Başkanı Vizer'den Bilal Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika Spor

IJF Başkanı Vizer'den Bilal Erdoğan'a ziyaret

7 saat önce

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, görüşmeler yapmak için geldiği İstanbul'da Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan tarafından kabul edildi.

IJF Başkanı Vizer'den Bilal Erdoğan'a ziyaret, System.String[]

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, görüşmeler yapmak için geldiği İstanbul'da Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan tarafından kabul edildi.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, gelenekten geleceğe uzanan spor dalları buluşmasında, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğanı ziyaret etti. Görüşmeye Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da katıldı.Gelenekten geleceğe uzanan spor branşlarıyla ve Türkiye'de judoyla ilgili yeni projelerin ele alındığı fikir alışverişinden sonra günün hatırası olarak karşılıklı plaketler takdim edildi.


İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 01:51:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: IJF Başkanı Vizer'den Bilal Erdoğan'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]