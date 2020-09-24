İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor - Son Dakika

İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor

İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST'te yer alan İpekyolu Kalkınma Ajansı, bölgenin teknoloji altyapısını güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor

GAZİANTEP - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST'te yer alan İpekyolu Kalkınma Ajansı, bölgenin teknoloji altyapısını güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST kapılarını açtı. Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer protokol üyelerinin yaptığı TEKNOFEST'in destekçi kuruluşlarından olan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz da festivalde yer aldı. Festivalin açılışına katılan ve Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılan TEKNOFEST yarışlarında incelemelerde bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Dr. Burhan Akyılmaz, Türkiye'nin teknolojik gelişiminde ve milli teknoloji hamlesinde ön saflarda yer almaya devam edeceklerini vurguladı. İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın TEKNOFEST'in önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Dr. Akyılmaz, "Bugün Gaziantep için, Türkiye için tarihi bir gün. Türkiye'nin her tarafından, 84 ülkeden 100 bin projenin yarıştığı dünyanın en büyük teknoloji yarışmasına Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Biz de bölgemizin kalkınma ajansı olarak bu önemli organizasyonda yer alıyoruz. Bundan büyük bir gurur duyuyoruz. İnşallah buradaki yarışmalarda elde edilen başarılar, tasarımlar, prototipler gibi projelere biz sahip çıkarak bunların ticarileşmesi noktasında bir takım çalışmalar yürütmek istiyoruz. Buradaki fikirlerin yatırıma dönüşmesi ve ticarileşmesi Teknofest'ten elde edilecek en önemli kazanımlardan bir tanesidir. Gençlerimizi sanayi ile entegre edecek, teknoloji ile sürekli muhatap edecek bu gibi festivallerin sayısının artmasını temenni ediyoruz. Biz de İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak teknoloji ekosistemin alt yapısını oluşturan yatırımlar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bölgemizde arge merkezleri, inovasyon merkezleri, üniversitelerde girişimcilik merkezleri, tasarım ve prototipleme merkezleri kurduk. Bu merkezleri öğrencilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunup daha geliştirici, orijinal, dünyada Türkiye'nin ekosistemi içerisindeki kuvvetini arttıracak yapıya kavuşturacağız. Bundan sonraki süreçte bölgemizin teknoloji altyapısını önemli gelişimlere imkan verecek. Bunu Gaziantep'in ve bölge sanayisinin küresel rekabet sistem içerisinde ihtiyaç duydu teknolojik ve dijital dönüşümün bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Bugün Teknofest de bu başlangıcın bir mihenk noktasıdır. Ülkemize, bölgemize ve teknoloji ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor

Mustafa Varank, Gaziantep, İpekyolu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İKA, bölgenin teknoloji ekosistemini güçlendiriyor - Son Dakika

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