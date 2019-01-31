Son Dakika Haberleri: İka'da Kamu ve Sivil Toplum Diyaloğu Proje Destek Sözleşmesi

İka'da Kamu ve Sivil Toplum Diyaloğu Proje Destek Sözleşmesi

37 dakika önce

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile Tarihi ve Kültürel Diyalog Derneği arasında kamu ve sivil toplum diyaloğu proje destek sözleşmesi imzalandı.

İka'da Kamu ve Sivil Toplum Diyaloğu Proje Destek Sözleşmesi, System.String[]
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile Tarihi ve Kültürel Diyalog Derneği arasında kamu ve sivil toplum diyaloğu proje destek sözleşmesi imzalandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen başvuru sahipliğini Tarihi ve Kültürel Diyalog Derneğinin yaptığı, hemşehri, boy, aşiret derneklerinin kurumsal iletişim becerilerinin geliştirilmesi, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi projesi kapsamında eğitim destek sözleşmesi İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve Tarihi ve Kültürel Diyalog Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Eyyupoğlu tarafından imzalandı.

İmza törenine Gaziantep Kent Konseyi hemşehri dernekleri çalışma Grubunda yer alan hemşehri dernekleri ve boy aşiret dernekleri Kızıklılar Kültür, Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Bağcı, Musabeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Huzeyfe Durmaz, Hazele Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Demir, Burç Yöresi kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Küçük, Siirt Pervarililer Derneği Temsilcisi Davut Akbulat, Sivil Toplumu Destekleme ve Kalkındırma Derneği temsilcileri katıldı.

Hemşehri, boy, aşiret derneklerinin Kurumsal iletişim becerilerinin geliştirilmesi, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ve STK'lar arasında işbirliğinin sağlaması ve sivil toplum diyaloğu kapsamında eğitim süreçleri, projelendirme çalışmaları konusundaki eğitimin semineri 6 gün süreceği belirtildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

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