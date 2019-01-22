İka'dan Gölbaşı'nda Proje Teklif Çağrısı Toplantısı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2019 proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde İpekyolu
Kalkınma Ajansı (İKA) 2019 proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Adıyaman, Gaziantep
ve Kilis
'i kapsayan İKA'nın yönetim birimi uzmanlarından Serhat Karaduman ve Meral Karadağ
, Gölbaşı Belediyesi
Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, programlar hakkında bilgi verdi.
Ardından Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı ve Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı hakkında sunum yapıldı.
Toplantıya, Gölbaşı Belediyesi Ar-Ge birimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ar-Ge birimi, İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı araştırma geliştirme birimi temsilcileri ve esnaf odaları katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:58 Kaynak: AA
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