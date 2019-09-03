Son Dakika Haberleri: İKA'dan Kilis'te sekiz yeni projeye destek
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İKA'dan Kilis'te sekiz yeni projeye destek

8 saat önce

Kilis'te İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından onaylanan 8 proje için protokol imzalandı.

İKA'dan Kilis'te sekiz yeni projeye destek, System.String[]

Kilis'te İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından onaylanan 8 proje için protokol imzalandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, projelerin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ileriki dönemlerde sayının artmasını temenni ettiklerini söyledi.

Özellikle bölgeye özgü tarım ürünleri konusunda daha fazla proje hazırlanmasını beklediklerini aktaran Soytürk, önceki dönemlerde sağlanan destekler sayesinde oluşturulan tesislerde ciddi anlamda üretimler yapıldığını ifade etti.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da ajans olarak gastronomi turizminin geliştirilmesi ve tarımda rekabetçilik alanlarında Kilis'te 8 projeye destek vereceklerini belirtti.

Destek almaya hak kazanan sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve KOBİ'ler ile sözleşmelerin imzalanması adına Kilis'e geldiklerini hatırlatan Akyılmaz, onaylanan 8 projenin yaklaşık 3 milyon lira olduğunu, yatırımın eş finansmanlarla 4 milyon liraya ulaşacağını kaydetti.

İpekyolu, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:06 Kaynak: AA
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