İKA'dan Kovid-19 ile mücadele projelerine 8 milyon liralık destek

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), "Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik projelere 8 milyon lira destek sağlayacak.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı sağlayacak acil çözüm sunan projeleri destekleyeceklerini söyledi.

Çağrı kapsamında, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara 6 milyon lira, kar amacı güden tüzel kişiler için de 2 milyon lira olmak üzere toplamda 8 milyon lira destek sağlayacaklarını belirten Akyılmaz, şöyle devam etti:

" Gaziantep, Adıyaman ve Kilis bölgesi, gelişmiş sağlık altyapısı ve dünya standartlarında hizmet sunan sağlık personeli, köklü üniversiteleri ve deneyimli akademisyenleri, toplumsal dayanışma kültürünü yaşatan, sivil toplum kuruluşları Türkiye ekonomisin dinamosu olan KOBİ'leri ile ülkemizin salgınla mücadelede hem insan kaynağı hem de altyapı bakımından en donanımlı bölgesidir. Bu kaynağın salgınla mücadele için seferber edilerek harekete geçirilmesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda fark yaratan, etkili sonuçları olacaktır."

Proje başvuruları 30 Nisan'da sona erecek

Akyılmaz, Kovid-19 ile mücadeleye ellerinden geldiğince katkı sağlamak istediklerini belirterek, "İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile bölgemizin ve ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi amaçlıyoruz. Salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

İKA Başkanı Akyılmaz, proje başvurularının 30 Nisan 2020'de sona ereceğini kaydetti.