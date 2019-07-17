Son Dakika Haberleri: İKA'dan Nizip'in 3 projesine onay
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İKA'dan Nizip'in 3 projesine onay

2 saat önce

Nizip Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nizip Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 3 ayrı proje İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından onaylandı.

İKA'dan Nizip'in 3 projesine onay, System.String[]
Nizip Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nizip Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 3 ayrı proje İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından onaylandı.
Nizip Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İKA'nın 2019 yılı Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında Nizip Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından hazırlanan 3 ayrı projeyi onayladığı belirtildi.
Projenin, Antep fıstığı ve zeytin üretiminin artırılması, yaygınlaştırılmasına yönelik olduğunun ifade edildiği açıklamada, onaylanan projelerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
"Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait 'Antep Fıstığında Kermania Pistaciella Dal Güvesi ile Biyoteknik Mücadele', Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait 'Nizip Zeytinyağında Kalitenin Arttırılması' ve Nizip Ticaret Borsasına ait 'Antep Fıstığı Dijitalleşiyor' projeleri kabul edilerek desteklenme kararı alınmıştır. "
İpekyolu, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:42 Kaynak: AA
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