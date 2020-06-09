İKA koordinasyonunda e-ticaret uzmanlığı eğitimi düzenlenecek - Son Dakika

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğinde bölgede faaliyet gösteren işletmelere yönelik "E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı" düzenlenecek.

İKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim öncesi kalkınma ajansları genel sekreterlerinin katılımlarıyla panel düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, değişen ve gelişen dünyada e-ticaretin öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Pandemi sürecince insanlar dışarıya çıkıp mağaza mağaza gezerek alışveriş yapmaktansa, internet üzerinden sayısız mağazaya erişim sağlamayı tercih ettiğini anımsatan Akyılmaz, şunları kaydetti:

"Biz de bölgelerimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini attırmalarını sağlamak amacıyla bölge kalkınma ajanslarımızla beraber E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programını hayata geçirdik. İşletmelerimiz alacakları eğitimle e-ticaret pazar payını arttırarak ülkemizin e-ihracatına önemli katkı sunacak. Kalkınma ajansları bizler dijitalleşen dünyada işletmelerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirici eğitimlere destek olmaya devam edeceğiz. Sekiz gün 24 saat sürecek eğitimin startını verdik. Eğitime katılan işletmecilerimize başarılar diliyor, katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır ve Şanlıurfa'da son dönemde yeni yatırımların ivme kazandığını belirtti.

Teşvik uygulamaları sayesinde mevcut sanayi alanlarını bir yandan genişletirken diğer yandan yenilerini yatırımcılarımızın kullanımına hazır hale getirdiklerini ifade eden Maral, firmaların üretim kapasitelerini artırmaya yönelik desteklerin yanı sıra onların kurumsal yapılarını geliştirmeye ve pazar paylarını artırmalarına yönelik eğitimler sunduklarını kaydetti.

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da e-ticaretin küreselleşen dünyada yeni iş modellerinden biri olduğunu, koronavirüs sürecinde ilginin daha da arttığını ifade etti.

Video konferans üzerinden günde 3 saat olmak üzere 8 günde toplam 24 saat sürecek eğitim sonunda kursiyerlere sertifika verilecek.