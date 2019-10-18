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İKA Yönetim Kurulu Adıyaman'da toplandı

1 saat önce

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Ekim Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Adıyaman'da gerçekleştirildi.

İKA Yönetim Kurulu Adıyaman'da toplandı, System.String[]

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Ekim Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İKA'nın 2019 yılında yaptığı faaliyet ve çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Başkanı Başkanı Mustafa Uslu katıldı.

İpekyolu, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:37 Kaynak: AA
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