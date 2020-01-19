İkamet izni başvurusu yapacak yabancılara "sahte internet sitesi" uyarısı - Son Dakika
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İkamet izni başvurusu yapacak yabancılara "sahte internet sitesi" uyarısı

7 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ikamet izni başvurusu yapacak yabancıların sahte uzantılı internet sitelerine dikkat etmesi uyarısında bulundu.

İkamet izni başvurusu yapacak yabancılara

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ikamet izni başvurusu yapacak yabancıların sahte uzantılı internet sitelerine dikkat etmesi uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son dönemde yabancıların sahte uzantılı sitelerle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "İkamet izni başvuruları yapılırken başvuru adresinin 'gov.tr' uzantılı olmasına dikkati edilmelidir. Çok sayıda sahte site açılıp yabancıların mağdur edildiği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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