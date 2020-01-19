Son Dakika › Güncel › İkamet izni başvurusu yapacak yabancılara 'sahte internet sitesi' uyarısı - Son Dakika
İkamet izni başvurusu yapacak yabancılara "sahte internet sitesi" uyarısı
7 saat önce
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ikamet izni başvurusu yapacak yabancıların sahte uzantılı internet sitelerine dikkat etmesi uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ikamet izni başvurusu yapacak yabancıların sahte uzantılı internet sitelerine dikkat etmesi uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son dönemde yabancıların sahte uzantılı sitelerle karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Açıklamada, "İkamet izni başvuruları yapılırken başvuru adresinin 'gov.tr' uzantılı olmasına dikkati edilmelidir. Çok sayıda sahte site açılıp yabancıların mağdur edildiği görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesine 10 bin kişi katıldı