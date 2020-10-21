İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı - Son Dakika

İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı

21.10.2020 09:08
İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı, System.String[]

TRABZON'da, Bulgaristan uyruklu Nurten Alieva Eyuboğlu (56) ikamet iznini uzatmak isterken 'kopya' internet sitesi kurbanı oldu.

TRABZON'da, Bulgaristan uyruklu Nurten Alieva Eyuboğlu (56) ikamet iznini uzatmak isterken 'kopya' internet sitesi kurbanı oldu. 720 TL dolandırılan Eyuboğlu, eşi Okan Eyuboğlu ile birlikte polise şikayetçi oldu.

Maçka ilçesinde yaşayan gurbetçi Okan Eyuboğlu, Bulgaristan uyruklu eşi Nurten Alieva Eyuboğlu'nun ikamet iznini uzatmak istedi. Okan Eyuboğlu, 1 Ekim günü randevu işlemleri için internet sitesi üzerinden işlem yapmaya başladı. Pasaport ve kimlik bilgilerinin fotoğraflarını internet sitesine yükledi. Ardında da bankaya giderek, verilen hesap numarasına 720 TL yatırdı. 15 Ekim için randevu oluşturduklarını zanneden çift, bu tarihte Trabzon Göç İdaresi'ne gitti. Yetkililerden, kendilerinden para talep edilmediğini öğrenince dolandırıldıklarını anlayan çift, internet sitesinin 'kopya' internet sitesi olduğunu öğrendi. Karı-koca, polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri de dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

KOŞA KOŞA BANKAYA PARAYI YATIRDIK'İkamet iznini uzatmak istediğini söyleyen Nurten Alieva Eyuboğlu, "Göç idaresi işlemleri yapmak istedik. Bize randevu vermek için evraklarımızı istediler. İnternet üzerinden işlemlerimizi yaptık. İnternette bize 720 TL yatırmamız gerektiği söylendi. Biz de koşa koşa bankaya gidip, parayı yatırdık. Verilen numarayı telefonla arayıp parayı yatırdığımızı söyledik. Daha sonra her gün bizden kimlik ve pasaportlarımızın fotoğraflarını istediler biz de telefonla çekerek gönderdik. Bize randevu verdiler ama dolandırıldığımızı anlamadık. Resmi kuruma evrakları verdiğimizde, randevu için bu paranın alınmayacağını söylediler. O an dolandırıldığımızı anladık. Para zaten gitti ama evraklarımla suç işlememeleri için şikayetçi oldum. Onlar insan değil" dedi.'HERKES DİKKATLİ OLMALI'

Göç idaresine gittiklerinde dolandırıldıklarını anladığını söyleyen Okan Eyuboğlu da, bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Okan Eyuboğlu, "Eşimin ikametini uzatmak için randevu almamız gerekiyordu. İnternet üzerinden işlemlerimizi yaptık. Bizden 720 TL para talep ettiler. Bu parayı verdikleri hesap numarasına yatırdık. Bizden sürekli kimlik ve pasaportun fotoğraflarını istediler. İşlemler yoksa gerçekleşmez diye bizi kandırdılar. Trabzon'da göç idaresinde işlemlerimizi yaptığımızda randevu alınırken böyle bir para talep edilmediğini öğrendik. O zaman dolandırıldığımızı anladık. Biz de bir gün sonra şikayette bulunduk. Umarız bulunup, yakalanırlar" diye konuştu.


İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı
İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı
İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı
İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı
İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı
İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı

Bulgaristan, İnternet, Trabzon, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkamet iznini uzatmak isterken, dolandırıldı - Son Dakika

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