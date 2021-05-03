İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi - Son Dakika

İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi

03.05.2021 15:53
İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi, System.String[]

TAKSİM'de ikamet kartı bulunan İran uyruklu bir kişi, kısıtlamada sokağa çıkınca 3 bin 70 lira para cezası kesildi.

TAKSİM'de ikamet kartı bulunan İran uyruklu bir kişi, kısıtlamada sokağa çıkınca 3 bin 70 lira para cezası kesildi. Cezaya itiraz eden İranlı'ya polis, "Benim vatandaşım evde oturuyorsa, ikamet kartı aldıysan sen de evinde oturacaksın" dedi. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada 4. güne girilmişken, emniyet güçlerinin denetimleri sürüyor. Denetim yapılan yapılan yerlerden biri olan İstiklal Caddesi'nin girişinde bulunan noktada hazır bekleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve çalışma izin belgelerini tek tek kontrol etti. Muafiyet belgesi ya da pasaportu olmayanlara ise idari işlem uygulandı.

POLİS: BENİM VATANDAŞIM EVDE OTURUYORSA, İKAMET KARTI ALDIYSAN SEN DE OTURACAKSIN

Polis, caddeye girmek isteyen bir kişinin İranlı olduğunu ancak bir süredir ikamet kartı ile burada ikamet ettiğini görünce kendisine ceza yazılacağını söyledi. İranlı kişi ise cezaya itiraz edince polis, "İkamet kartı var sende. Benim vatandaşım evde oturuyor, ikamet kartı aldıysan sen de oturacaksın. Bu ülkede ikamet ediyorsun. Sokağa çıkma kısıtlamasında bizim vatandaşlarımız evlerinde nasıl oturuyorsa sen de oturacaksın" şeklinde karşılık verdi. İkamet kartı olduğu için ceza yazılan İranlı ise, "İranlıyım, kitap almaya gidiyordum. Benim izin belgem yok. İzin belgesi gerektiğini de bilmiyordum. Ne kadar ceza yazıldığını da bilmiyorum" dedi.

ATLI POLİSLER DE DENETİMDEYDİ

Öte yandan, meydandaki denetimler de tüm hızıyla devam etti. Denetimlere Atlı Polisler de katıldı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda Atlı Polisleri görenler cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çektirdi.

(Fotoğraf)


İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi
İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi
İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi
İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi
İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi
İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi
İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi
İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi

Para Cezası, Taksim, Polis, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu
Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü         
16:13
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı         
15:47
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu         
15:41
Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi Sezonun en kritik maçında Galatasaray, şampiyonluğa koşan Beşiktaş karşısında favori gösterildi         
15:30
Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak         
15:02
Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti         
14:41
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi         
14:10
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi         
11:02
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:30:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İkamet kartı bulunan İranlı kısıtlamada sokağa çıkınca ceza yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement