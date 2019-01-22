Son Dakika Haberleri: İkamet Soyguncuları Yakalandı

İkamet Soyguncuları Yakalandı

16 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İkamet Soyguncuları Yakalandı, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kentte son 1 ay içerisinde 4 farklı adreste meydana gelen 'İkametten Hırsızlık' olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen H.A., M.Ç. ve K.G. isimli şüpheliler dün yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler polis ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:14 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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