İkamet yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İkamet yangını korkuttu - Son Dakika

İkamet yangını korkuttu

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen ikamet yangını paniğe neden oldu.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen ikamet yangını paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesinde bulunan bir ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.


Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanılan olayda ölen yada yaralanan olmazken ikamette maddi hasar meydana geldi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:41 Kaynak: İHA
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