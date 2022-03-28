İkamet yangını korkuttu - Son Dakika

Adıyaman'da, bir ikamette çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 2926 Sokak içerisinde bulunan Mahmut Dolaş'a ait ikamette yangın meydana geldi. Çıkan yangını bir süre sonra fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN