İkamet yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

İkamet yangını korkuttu

28.03.2022 10:34
İkamet yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir ikamette çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi 2926 Sokak içerisinde bulunan Mahmut Dolaş'a ait ikamette yangın meydana geldi. Çıkan yangını bir süre sonra fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İkamet yangını korkuttu
İkamet yangını korkuttu

YORUMLAR
500
Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu Alev alev yanan daire mahalleliyi korkuttu Silvan'da toprak evde yangın Silvan'da toprak evde yangın

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İkamet yangını korkuttu - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Trabzonspor'dan ezeli rakibi çıldırtacak Elneny transferi
10:34 Demet Akalın'dan Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e destek oldu: Eline sağlık
10:31 İstanbul'un göbeğinde kızlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı!
10:26 İğneada açıklarında mayın tespit edildi! Olay yerine SAS timleri intikal etti
10:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
10:21 Maltepe'de araçları durdurup yol verme kavgasına tutuştular!
10:20 Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti!
09:58 Zelenski, Türkiye'deki müzakereye saatler kala Rusya'nın 3 talebine onay verdi!
09:53 Oscar'da Kourtney Kardashian ve Travis Barker öpüştü!
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 10:44:22. #1.11#
SON DAKİKA: İkamet yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement