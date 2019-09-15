İkamet yangınında 1 kişi hastanelik oldu

Adıyaman'da, bir ikamette çıkan yangında dumanlardan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Hürriyet İlkokulu yakınlarında Kamber Gözek'in kiracı olarak kaldığı ikamette yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangında çıkan dumanlardan Bülent Gözek isimli 1 kişi dumandan zehirlendi. Dumandan zehirlenen Gözek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN