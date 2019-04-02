İkamet Yangınında Dört Kişi Hastanelik Oldu

İkamette çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi hastanelik oldu.

İkamette çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi hastanelik oldu.



Edinilen bilgiye göre Sivas'ta İstiklal Mahallesi 62. Sokakta bulunan bir apartmanın 1. Katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılmayacak hale gelirken üst yanan evin üst katlarında oturan 1'i çocuk 4 kişi çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Mahallede kısa süreli panik yaşandı. Yanan evde yaşayan olmadığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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