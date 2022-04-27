İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Adıyaman'da, meydana gelen ikamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Pınaryayla Köyünde Mehmet Kaya'ya ait ikamette yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince toprak evde söndürme çalışması yapıldı. Söndürülen yangın sonrasında ikamet içerisinde bulunan eşyalar küle dönerken ikamet ise kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN