İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi

27.04.2022 15:55
İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'da, meydana gelen ikamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'da, meydana gelen ikamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Pınaryayla Köyünde Mehmet Kaya'ya ait ikamette yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince toprak evde söndürme çalışması yapıldı. Söndürülen yangın sonrasında ikamet içerisinde bulunan eşyalar küle dönerken ikamet ise kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi
İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi
İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
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Fayans deposundaki paletler alev alev yandı Fayans deposundaki paletler alev alev yandı Aldığı yanık kokusu diri diri yanmaktan kurtardı Aldığı yanık kokusu diri diri yanmaktan kurtardı

Mehmet Kaya, Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İkamet yangınında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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