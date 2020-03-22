Son Dakika › Güncel › İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156,... - Son Dakika
İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156,...
7 saat önce
İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.
İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:56 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi