İkameti olmayanların Mazgirt'e gelişleri yasaklandı - Son Dakika

İkameti olmayanların Mazgirt'e gelişleri yasaklandı

04.11.2020 10:48
İkameti olmayanların Mazgirt'e gelişleri yasaklandı, System.String[]

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine, koronavirüs tedbirleri kapsamında adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların gelişleri, 1 hafta süreyle yasaklandı.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine, koronavirüs tedbirleri kapsamında adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların gelişleri, 1 hafta süreyle yasaklandı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla ilçede ikamet adresi bulunmayanların gelişlerinin 1 hafta süreyle yasaklanmasına karar verildi. Karara ilişkin Mazgirt Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:  "Çoklu vaka ve temaslıların bulunması nedeniyle Mazgirt ilçe merkezi ve bağlı bulunan köylerde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların 3 Kasım 2020 saat 00.00 itibari ile 1 hafta süreyle ilçe merkezi ve köylerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına, gerek duyulması halinde bir hafta süreyle uzatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."


- Tunceli
İkameti olmayanların Mazgirt'e gelişleri yasaklandı

Muhammed Şahin, Tunceli, Mazgirt, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkameti olmayanların Mazgirt'e gelişleri yasaklandı - Son Dakika


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