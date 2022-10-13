İkametinde esrarla yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 3 gram esrar maddesi ile 4 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçilirken, şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı alınması üzerine operasyon düzenlendi. T.B. (36) isimli şüpheli şahsın Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'ndeki ikametine düzenlenen operasyonda, 3 gram esrar maddesi ile 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA