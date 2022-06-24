Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Elbistan ilçesinin Taşburun mahallesinde ikamet eden M.Ö'nün (42), ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine ikamette arama yaptı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı - Son Dakika

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