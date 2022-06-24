İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı - Son Dakika
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İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı

24.06.2022 21:53

İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen bir kişi yakalandı.

İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Elbistan ilçesinin Taşburun mahallesinde ikamet eden M.Ö'nün (42), ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine ikamette arama yaptı.

Yapılan aramada, özel düzenek kurmak suretiyle iki katlı evinin alt katında bulunan depoda kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Şahsın saksılarda 110 kök kenevir bitkisi ile kurumaya bırakılmış 2 bin gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı - Son Dakika
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