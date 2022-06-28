İkametinin bahçesinde kenevir evinde esrarla yakalandılar - Son Dakika
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İkametinin bahçesinde kenevir evinde esrarla yakalandılar

28.06.2022 12:36
İkametinin bahçesinde kenevir evinde esrarla yakalandılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada 73 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada 73 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesinde dün saat: 17.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ihbar üzerine M.A. (37/E) ve V.A. (31/E) isimli şahısların ikametlerinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri tespit edildi. Adli makamlardan alınan izin sonrası yapılan aramada 73 adet kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilecek. - MANİSA

YORUMLAR
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Alaşehir'de bin 812 kök kenevir ele geçirildi Alaşehir'de bin 812 kök kenevir ele geçirildi Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Şehzadeler, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkametinin bahçesinde kenevir evinde esrarla yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkametinin bahçesinde kenevir evinde esrarla yakalandılar - Son Dakika
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