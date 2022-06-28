İkametinin bahçesinde kenevir evinde esrarla yakalandılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada 73 kök kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Nurlupınar Mahallesinde dün saat: 17.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ihbar üzerine M.A. (37/E) ve V.A. (31/E) isimli şahısların ikametlerinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri tespit edildi. Adli makamlardan alınan izin sonrası yapılan aramada 73 adet kenevir bitkisi ve 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edilecek. - MANİSA