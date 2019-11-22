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İkametlerden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

6 saat önce

İkametlerden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı Şüphelilerin yakınlarından gazetecilere şok hareketKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ikametlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 5'i kadın 6 kişi düzenlenen...

İkametlerden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

Şüphelilerin yakınlarından gazetecilere şok hareket

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ikametlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 5'i kadın 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. 13 ayrı adrese yapılan operasyonda yakalananların 6 hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre çeşitli tarih ve mahallelerde ikamet ve iş yerinden hırsızlık olayları meydana geldi. Meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 13 ayrı adrese düzenlenen operasyonda Ş.E. ve İbrahim T. yakalandı. Ayrıca ikametlerde bulunan H.T.'nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası, Z.P.'nin iki ayrı suçtan mahkemece arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli yakınlarından şok hareket

Öte yandan şüphelilerin emniyetten çıkışı sırasında dışarıda bekleyen yakınları, olayı takip eden gazetecilere el hareketi yaptı.

İkametlerden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
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