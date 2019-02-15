İkamette Çıkan Yangın Korkuttu

Adıyaman'da balkonda başlayan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman'da balkonda başlayan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesinde ikamet eden Emine N.'ye ait evin balkonunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede büyüyen yangın ikametin içine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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