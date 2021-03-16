İkamette çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

İkamette çıkan yangın korkuttu
16.03.2021 12:31
Kayseri'nin Talas İlçesi'nde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kayseri'nin Talas İlçesi'nde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Papatya Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken ikamette maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. - KAYSERİ
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