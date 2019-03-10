İkamette Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Kaymakam Hasan Tütün
Mahallesinde bulunan 5 katlı Hüner Apartmanın 4 katında ikamet eden Kadir Kılınç'a ait evin mutfağındaki bulaşık makinesi bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken durumu fark eden ikamet sahipleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ve ya yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:27 Kaynak: İHA
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