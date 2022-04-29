Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

29.04.2022 10:33
Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybederken, yangından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybederken, yangından etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı. Anne çocuklarını balkondan atarak kurtarırken, kendisi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi 214. Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken; ikamette bulunan Hacı K. (74), Aylin Su K. (4), 4 aylık Hacı Mehmet K. dışarı çıkabildi. Çocuklarını yangından kurtarmak isteyen anne Selime K.; Gökhan Efe K. (8) ile İbrahim K.'yı (4) balkondan aşağı atarak kurtardı. Dumandan etkilenen anne Selime K., daha sonra ikametten dışarı çıkartılırken alevler nedeniyle ulaşılamayan 3 yaşındaki Kerzi Nur K. hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken anne Selime K.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

"ÇOCUKLARI KURTARMAK İÇİN KENDİSİ ZEHİRLENMİŞ"

Olayı anlatan görgü tanığı, "Geldiğimizde yanıyordu. Eşi 15 dakika önce evden çıkmış. Anne çocukları kurtarmak için balkondan aşağı atmış, kendisi zehirlenmiş. Çocuğun birini alevden dolayı giremedikleri için kurtaramamışlar" dedi.

(Enderhan Öz-İHA)

Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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